HBO Max выпустил трейлер сериала «Поколение». В нем школьники рассуждают о любви и консерватизме

Сериал расскажет о школьной жизни и главных темах для обсуждений среди старшеклассников. Герои исследуют тему сексуальности и поспорят с консервативными идеями. В основу сюжета лягут воспоминания сценаристов из их юности.

Режиссерами выступили создатель «Мисс Свободы» Ченнинг Годфри Пиплз и Дэниел Барнз, который снял «Фиби в Стране чудес». В ролях: Натанья Александр, Хлоя Ист, Патрисия Де Леон и другие.

Ранее стало известно, что во время съемки урока биологии создатели использовали настоящие трупы кошек. Из‑за этого два участника массовки ушли из проекта, а актеры заявили, что не знали об использовании настоящих трупов. «Все участники были заранее проинформированы, что это будет сложная сцена, предполагающая настоящее вскрытие», — отметила актриса Лена Данэм.