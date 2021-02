Крушение «Титаника» в новом клипе Дуа Липы «We’re Good»

Режиссерами ролика выступили Ваня Хейманн и Галь Муджиа — номинанты на «Грэмми», работавшие с Coldplay и Селеной Гомес. Соавтором песни стала Эмили Уоррен, приложившая руку к главному хиту Липы «New Rules».

«We’re Good» появился на расширенной версии альбома «Future Nostalgia», релиз которого состоялся сегодня. Кроме него, на пластинке можно найти еще три новые песни — «If It Ain’t Me», «That Kind of Woman» и «Not My Problem».