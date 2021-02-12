Крушение «Титаника» в новом клипе Дуа Липы «We’re Good»

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа представила видео на песню «We’re Good» — ее первый сингл в этом году.

Действие клипа происходит на шикарном корабле, напоминающем «Титаник». Как и последний, судно идет ко дну, оставляя пассажиров ютиться в тесных спасательных шлюпках. Рад этому оказывается, пожалуй, только лобстер из местного ресторана — он неожиданно обретает свободу.