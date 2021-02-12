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Крушение «Титаника» в новом клипе Дуа Липы «We’re Good»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:24

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа представила видео на песню «We’re Good» — ее первый сингл в этом году.

Действие клипа происходит на шикарном корабле, напоминающем «Титаник». Как и последний, судно идет ко дну, оставляя пассажиров ютиться в тесных спасательных шлюпках. Рад этому оказывается, пожалуй, только лобстер из местного ресторана — он неожиданно обретает свободу.

Режиссерами ролика выступили Ваня Хейманн и Галь Муджиа — номинанты на «Грэмми», работавшие с Coldplay и Селеной Гомес. Соавтором песни стала Эмили Уоррен, приложившая руку к главному хиту Липы «New Rules».

«We’re Good» появился на расширенной версии альбома «Future Nostalgia», релиз которого состоялся сегодня. Кроме него, на пластинке можно найти еще три новые песни — «If It Ain’t Me», «That Kind of Woman» и «Not My Problem».

Альбом «Future Nostalgia» вышел в конце марта 2020 года. По случаю выхода пластинки Владимир Завьялов составил для «Афиши Daily» гид по творчеству певицы.

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