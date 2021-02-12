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В России впервые дошло до суда дело о нападении бродячих собак

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:03

Бывший руководитель МУП Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Петрюк предстанет перед судом по обвинению в преступной халатности из‑за нападения стаи бродячих собак на людей. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Это первое уголовное дело в России, которое дошло до суда по нападению и причинению смерти гражданам собаками.
Управление СК по Красноярскому краю и Хакасии

Против Петрюка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По версии следствия, чиновник с октября 2019 года по февраль 2020-го плохо исполнял свои обязанности по организации отлова бродячих собак. В результате численность бездомных собак в городе выросла и животные стали чаще атаковать прохожих. Погибли четыре человека, еще два человека, в том числе ребенок, получили травмы средней тяжести.

Из‑за обострившейся ситуации с собаками в городе даже пришлось ввести режим ЧС. Он был объявлен в феврале 2020 года.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направят в суд в ближайшее время.

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