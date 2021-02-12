«Яндекс» сообщил об утечке данных около 5000 почтовых ящиков. Их владельцам нужно сменить пароль

К 4887 почтовым ящикам пользователей «Яндекса» был предоставлен несанкционированный доступ. Это выяснила компания в ходе внутреннего расследования.

Данные, по ее словам, скомпрометировал один из трех системных администраторов, у которого был доступ к ним.

«Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи», — заявили в «Яндексе».

Там отметили, что проводят внутреннюю проверку и собираются пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня. Компания также обратилась в правоохранительные органы.

«Мы очень сожалеем о случившемся и приносим извинения пользователям, которые пострадали из‑за этого инцидента», — добавили в «Яндексе».