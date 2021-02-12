Artemiev выпустили четвертый студийный альбом под названием «+ (плюс)»

Московская группа Artemiev представила четвертый студийный альбом под названием «+ (плюс)». Это первая пластинка с 2018 года.

В «+ (плюс)» попали 12 треков, среди которых есть фиты с Мусей Тотибадзе («Инстинктивно») и Сашей Фрид («Миллионы»). Четыре сингла («Небо кувырком», «В янтаре», «Охотник», «Голоса») выходили в течение 2020-го.

Композицию «Ультрафиолет» написал гитарист группы Антон Хабибулин, а Саша Фрид стала соавтором песни «Миллионы». Автор остальных треков — основатель группы Павел Артемьев.

«Эта пластинка готовилась дольше запланированного времени — впрочем, 2020 год очень хорошо дал нам всем понять, что строить какие‑либо планы в наше время не совсем разумно. <…> Надеюсь, когда концертные ограничения, связанные с пандемией, будут окончательно сняты, мы успеем все вместе как следует под него потанцевать», — поделился фронтмен.

По словам Артемьева, песни частично записывались в домашних условиях, а участники коллектива старались работать дистанционно. Это не помешало записать пластинку, которая оказалась «разножанровой и гораздо более энергичной по звучанию, чем две предыдущие работы».

Альбом «+ (плюс)» можно послушать на всех цифровых площадках.