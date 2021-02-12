Artemiev выпустили четвертый студийный альбом под названием «+ (плюс)»

Московская группа Artemiev представила четвертый студийный альбом под названием «+ (плюс)». Это первая пластинка с 2018 года.
В «+ (плюс)» попали 12 треков, среди которых есть фиты с Мусей Тотибадзе («Инстинктивно») и Сашей Фрид («Миллионы»). Четыре сингла («Небо кувырком», «В янтаре», «Охотник», «Голоса») выходили в течение 2020-го.
Композицию «Ультрафиолет» написал гитарист группы Антон Хабибулин, а Саша Фрид стала соавтором песни «Миллионы». Автор остальных треков — основатель группы Павел Артемьев.
«Эта пластинка готовилась дольше запланированного времени — впрочем, 2020 год очень хорошо дал нам всем понять, что строить какие‑либо планы в наше время не совсем разумно. <…> Надеюсь, когда концертные ограничения, связанные с пандемией, будут окончательно сняты, мы успеем все вместе как следует под него потанцевать», — поделился фронтмен.
По словам Артемьева, песни частично записывались в домашних условиях, а участники коллектива старались работать дистанционно. Это не помешало записать пластинку, которая оказалась «разножанровой и гораздо более энергичной по звучанию, чем две предыдущие работы».
Альбом «+ (плюс)» можно послушать на всех цифровых площадках.
Трек «Инстинктивно», записанный совместно с Мусей Тотибадзе, вышел в январе. Авторы заявили, что текст и вокал сингла наполнены душевностью, а его мотив напоминает равномерное биение сердца.
Предыдущий альбом «Сизигия» был посвящен жизни в большом городе. В пластинку 2018 года вошли 10 треков. «Я много думал о том, почему мы все селимся в городах, почему мы живем рядом, через стенку, но не вместе. Постепенно эта мысль стала навязчивой, и когда сочинялись определенные песни из этого альбома, они выстраивались в ряд», — заявил фронтмен группы.
В октябре Павел Артемьев рассказал о том, какую музыку слушает, и составил для читателей и подписчиков «Афиши Daily» плейлист на все случаи жизни.
Артемьев основал свою группу в 2010 году, сразу после ухода из коллектива «Корни». За плечами у Artemiev три полноценных и пять мини-альбомов, несколько саундтреков к фильмам и сериалам, выступления на фестивалях Stereoleto, «Усадьба Jazz» и номинации на такие премии, как «Чартова дюжина».