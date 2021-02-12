перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Крушение «Титаника» в новом клипе Дуа Липы «We’re Good» 15:24
В России впервые дошло до суда дело о нападении бродячих собак
В России впервые дошло до суда дело о нападении бродячих собак 15:03
Anacondaz выпустила новый альбом. В нем есть фиты с «Заточкой» и «Кис-кис» 14:54
Актеры Мастерской Виктора Рыжакова представят сторителлинг «Короче» 14:34
Artemiev выпустили четвертый студийный альбом под названием «+ (плюс)» 13:55
«Яндекс» сообщил об утечке данных около 5000 почтовых ящиков. Их владельцам нужно сменить пароль 13:37
МИД России/Flickr Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом
Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом 13:13
В Японии появился министр одиночества 13:08
Рэпер Jpegmafia выпустил второй EP. Спустя два месяца после первого 12:29
В России за сутки выявили 15 089 случаев коронавируса 11:52
Instagram начнет удалять аккаунты хейтеров, которые пишут в личные сообщения 11:33
Олег Степанов. Команда штаба/Twitter На штаб Навального в Москве пожаловались, что там якобы печатают порнографию. Полиция провела обыск
На штаб Навального в Москве пожаловались, что там якобы печатают порнографию. Полиция провела обыск 11:24
Французская киностудия Pathé переснимет «Трех мушкетеров». В ролях Венсан Кассель и Ева Грин 11:04
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку после обвинений в сексизме 10:40
Slowthai выпустил новый альбом «Tyron» 10:10
United Airlines закупит летающие такси для перевозки пассажиров из города в аэропорт 9:42
В аэропортах Москвы появится биометрический контроль 9:03
Chick Corea/Facebook Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа
Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа 4:33
Клэр Дейнс заменит Киру Найтли в экранизации «Змея в Эссексе» 3:44
Британский ученый подсчитал, что все частицы вируса COVID-19 могли бы поместиться в банку газировки 2:49
Отключить рекламу

Artemiev выпустили четвертый студийный альбом под названием «+ (плюс)»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:55

Московская группа Artemiev представила четвертый студийный альбом под названием «+ (плюс)». Это первая пластинка с 2018 года.

В «+ (плюс)» попали 12 треков, среди которых есть фиты с Мусей Тотибадзе («Инстинктивно») и Сашей Фрид («Миллионы»). Четыре сингла («Небо кувырком», «В янтаре», «Охотник», «Голоса») выходили в течение 2020-го.

Композицию «Ультрафиолет» написал гитарист группы Антон Хабибулин, а Саша Фрид стала соавтором песни «Миллионы». Автор остальных треков — основатель группы Павел Артемьев.

«Эта пластинка готовилась дольше запланированного времени — впрочем, 2020 год очень хорошо дал нам всем понять, что строить какие‑либо планы в наше время не совсем разумно. <…> Надеюсь, когда концертные ограничения, связанные с пандемией, будут окончательно сняты, мы успеем все вместе как следует под него потанцевать», — поделился фронтмен.

По словам Артемьева, песни частично записывались в домашних условиях, а участники коллектива старались работать дистанционно. Это не помешало записать пластинку, которая оказалась «разножанровой и гораздо более энергичной по звучанию, чем две предыдущие работы».

Альбом «+ (плюс)» можно послушать на всех цифровых площадках.

Трек «Инстинктивно», записанный совместно с Мусей Тотибадзе, вышел в январе. Авторы заявили, что текст и вокал сингла наполнены душевностью, а его мотив напоминает равномерное биение сердца.

Предыдущий альбом «Сизигия» был посвящен жизни в большом городе. В пластинку 2018 года вошли 10 треков. «Я много думал о том, почему мы все селимся в городах, почему мы живем рядом, через стенку, но не вместе. Постепенно эта мысль стала навязчивой, и когда сочинялись определенные песни из этого альбома, они выстраивались в ряд», — заявил фронтмен группы.

В октябре Павел Артемьев рассказал о том, какую музыку слушает, и составил для читателей и подписчиков «Афиши Daily» плейлист на все случаи жизни.

Артемьев основал свою группу в 2010 году, сразу после ухода из коллектива «Корни». За плечами у Artemiev три полноценных и пять мини-альбомов, несколько саундтреков к фильмам и сериалам, выступления на фестивалях Stereoleto, «Усадьба Jazz» и номинации на такие премии, как «Чартова дюжина».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
ромком
Love
Российская комедия о превратностях любви

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Павел Артемьев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить