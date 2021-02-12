перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
МИД России/Flickr Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом
Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом 13:13
В Японии появился министр одиночества 13:08
Рэпер Jpegmafia выпустил второй EP. Спустя два месяца после первого 12:29
В России за сутки выявили 15 089 случаев коронавируса 11:52
Instagram начнет удалять аккаунты хейтеров, которые пишут в личные сообщения 11:33
Олег Степанов. Команда штаба/Twitter На штаб Навального в Москве пожаловались, что там якобы печатают порнографию. Полиция провела обыск
На штаб Навального в Москве пожаловались, что там якобы печатают порнографию. Полиция провела обыск 11:24
Французская киностудия Pathé переснимет «Трех мушкетеров». В ролях Венсан Кассель и Ева Грин 11:04
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку после обвинений в сексизме 10:40
Slowthai выпустил новый альбом «Tyron» 10:10
United Airlines закупит летающие такси для перевозки пассажиров из города в аэропорт 9:42
В аэропортах Москвы появится биометрический контроль 9:03
Chick Corea/Facebook Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа
Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа 4:33
Клэр Дейнс заменит Киру Найтли в экранизации «Змея в Эссексе» 3:44
Британский ученый подсчитал, что все частицы вируса COVID-19 могли бы поместиться в банку газировки 2:49
В Китае запретили вещание телеканала BBC World News 2:20
Сериал «Бруклин 9–9» закроется после восьмого сезона 1:35
Rohan Makhecha/Unsplash Вице-губернатор Петербурга заявил, что не считает акцию с фонариками противозаконной
Вице-губернатор Петербурга заявил, что не считает акцию с фонариками противозаконной 0:44
Facebook Watch покажет документальный сериал о подготовке гимнастки Симоны Байлз к Олимпиаде в Токио Вчера в 23:54
Корейские инженеры создали солнечные панели, которые можно свернуть в рулон Вчера в 23:23
Прослушка и скрытые камеры. На аукционе продают экспонаты Музея КГБ в Нью-Йорке Вчера в 22:55
Отключить рекламу

Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом

Семён Гудошников
Сегодня в 13:13

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он введет санкции, создающие риски для экономики страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву. Фрагмент их диалога опубликован на ютьюб-канале российского МИДа.

«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим (как мы уже почувствовали не единожды), что в каких‑то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал министр.

По его словам, Россия не хочет быть изолирована от мировой жизни, но к этому нужно быть готовыми. «Хочешь мира — готовься к войне», — процитировал Лавров латинское крылатое выражение, авторство которого приписывают римскому историку Корнелию Непоту.

В начале февраля верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что на фоне преследования Алексея Навального отношения России с союзом опустились до самого низкого уровня за многие годы. Он не исключил введение Евросоюзом новых санкций в отношении России за нарушение прав человека.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
ромком
Love
Российская комедия о превратностях любви

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
МИД
Люди
Сергей Лавров
Владимир Соловьев
Алексей Навальный
Корнелий Непот
Жозеп Боррель
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить