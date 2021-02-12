Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он введет санкции, создающие риски для экономики страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву. Фрагмент их диалога опубликован на ютьюб-канале российского МИДа.

«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим (как мы уже почувствовали не единожды), что в каких‑то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал министр.

По его словам, Россия не хочет быть изолирована от мировой жизни, но к этому нужно быть готовыми. «Хочешь мира — готовься к войне», — процитировал Лавров латинское крылатое выражение, авторство которого приписывают римскому историку Корнелию Непоту.

В начале февраля верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что на фоне преследования Алексея Навального отношения России с союзом опустились до самого низкого уровня за многие годы. Он не исключил введение Евросоюзом новых санкций в отношении России за нарушение прав человека.