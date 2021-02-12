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В Японии появился министр одиночества

Виктория Шанина
Сегодня в 13:08

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга назначил Тэцуси Сакамото министром, который будет отвечать за проблемы одиноких людей. Вопрос обострился в период всеобщей самоизоляции, пишет ТАСС.

По словам генсекретаря кабмина Кацунобу Като, 71-летний демократ Сакамото будет решать общественные проблемы, которые «проявляются в том числе из‑за старения общества с низкой рождаемостью». На его плечи также ляжет вопрос самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи.

Японская полиция отметила, что в 2020 году участились случаи суицида в стране. Показатель вырос до 20,9 тыс., количество самоубийств среди женщин составило 6900 случаев — это самая высокая отметка за последние пять лет.

Эксперты связывают учащение самоубийств со стрессом, пережитым людьми во время пандемии. У женщин повышается нагрузка по уходу за детьми и домом, а гарантий найти работу становится меньше.

Раньше Тэцуси Сакамото тоже занимал интересную должность. С 16 сентября 2020 года он был министром, отвечающим за сохранение численности населения на уровне выше 100 млн.

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ИТАР-ТАСС
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