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Рэпер Jpegmafia выпустил второй EP. Спустя два месяца после первого

Виктория Шанина
Сегодня в 12:29

Американский хип-хоп-исполнитель Jpegmafia из Балтимора представил новый мини-альбом. Он вышел через два месяца после предыдущей пластинки «EP!».

В «EP2!» попали семь треков, в том числе «Last Dance!», «This Ones for Us!», «Panic Room!» и другие. Несмотря на кричащие заголовки, все песни спокойные и мелодичные. В альбоме струнные инструменты смешались с синтезаторами, а настроение релиза в целом довольно меланхоличное.

EP доступен на многих популярных музыкальных платформах.

Как и в предыдущем альбоме, все названия песен написаны прописными буквами с восклицательным знаком. Jpegmafia вновь самостоятельно писал тексты и музыку, сводил готовые треки и продюсировал новый альбом.

В феврале 2020 года Jpegmafia написал трек, который посвятил всем, у кого «долбанутая прическа», и заявил, что целевая аудитория — лысые люди. Некоторые из поклонников рэпера даже побрились налысо в его поддержку.

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