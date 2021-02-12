Рэпер Jpegmafia выпустил второй EP. Спустя два месяца после первого

Американский хип-хоп-исполнитель Jpegmafia из Балтимора представил новый мини-альбом. Он вышел через два месяца после предыдущей пластинки «EP!».
В «EP2!» попали семь треков, в том числе «Last Dance!», «This Ones for Us!», «Panic Room!» и другие. Несмотря на кричащие заголовки, все песни спокойные и мелодичные. В альбоме струнные инструменты смешались с синтезаторами, а настроение релиза в целом довольно меланхоличное.
EP доступен на многих популярных музыкальных платформах.
Как и в предыдущем альбоме, все названия песен написаны прописными буквами с восклицательным знаком. Jpegmafia вновь самостоятельно писал тексты и музыку, сводил готовые треки и продюсировал новый альбом.
В феврале 2020 года Jpegmafia написал трек, который посвятил всем, у кого «долбанутая прическа», и заявил, что целевая аудитория — лысые люди. Некоторые из поклонников рэпера даже побрились налысо в его поддержку.