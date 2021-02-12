На штаб Навального в Москве пожаловались, что там якобы печатают порнографию. Полиция провела обыск

Накануне вечером сотрудники уголовного розыска пришли в московский штаб Алексея Навального . Сотрудник штаба Александр Шепелев сказал «Медиазоне», что визит силовиков связан с жалобой о том, что оппозиционеры «оппозиционеры «якобы печатают порнографическую продукцию».

По словам Шепелева, полицейские сказали, что «проводят осмотр места происшествия». О каком именно происшествии речь, они не уточнили. Активист добавил, что сперва силовики просто осмотрели штаб, а затем приехал эксперт с фотоаппаратом, который начал делать снимки.

Другой сотрудник штаба Олег Степанов сказал, что правоохранители изъяли резервную камеру. Другой техники, по его словам, в штабе не было, поскольку обыски в последнее время ожидаемы. Также силовики унесли с собой товары из интернет-магазина NavalnyShop.

Накануне акции 28 января в поддержку Алексея Навального силовики провели обыски в квартирах самого арестованного оппозиционера и его брата Олега, у соратников Навального, в офисе ФБК и в студии «Навальный Live».