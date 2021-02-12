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Slowthai выпустил новый альбом «Tyron»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:10

Британский рэпер Тайрон Кеймон Фрэмптон, известный как Slowthai, выпустил свой второй студийный альбом «Tyron».

Пластинка состоит из двух частей, которые, по замечанию NME, разделены стилистически. Если первые семь треков наполнены той же панк-энергией, что и дебютный лонгплей музыканта 2019 года, то вторая часть раскрывает более мягкие стороны в его звучании.

В записи композиций помогли рэперы A$AP Rocky, Skepta, Дензел Карри и Доминик Файк, а также поп-певец Джеймс Блейк. Послушать «Tyron» можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Некоторые треки с релиза вышли ранее в сопровождении клипов. Это «Cancelled», записанный со Skepta, «Mazza», созданный с A$AP Rocky, «nhs» и «Feel Away», в записи которого поучаствовали Джеймс Блейк и Mount Kimbie.

Дебютный студийный альбом Slowthai — «Nothing Great About Britain» — увидел свет в мае позапрошлого года. «Афиша Daily» включила его в список лучших зарубежных пластинок 2019-го.

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