Slowthai выпустил новый альбом «Tyron»

Британский рэпер Тайрон Кеймон Фрэмптон, известный как Slowthai, выпустил свой второй студийный альбом «Tyron».

Пластинка состоит из двух частей, которые, по замечанию NME, разделены стилистически. Если первые семь треков наполнены той же панк-энергией, что и дебютный лонгплей музыканта 2019 года, то вторая часть раскрывает более мягкие стороны в его звучании.

В записи композиций помогли рэперы A$AP Rocky, Skepta, Дензел Карри и Доминик Файк, а также поп-певец Джеймс Блейк. Послушать «Tyron» можно на всех популярных стриминговых сервисах.