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United Airlines закупит летающие такси для перевозки пассажиров из города в аэропорт

Виктория Шанина
Сегодня в 9:42

Авиакомпания United Airlines закупит 200 «воздушных такси» у калифорнийского стартапа Archer. Это ускорит путь пассажиров из города в аэропорт, сообщает Би-би-си.

Разработчики заявили, что такой аппарат сможет развить скорость до 240 километров в час и пролететь до 95 километров без посадки. Кроме того, выбросы углекислого газа от такого транспорта будут в два раза меньше, чем от обычного такси.

United Airlines объединила силы с Mesa Airlines и выделила на покупку аэротакси 1,1 миллиард долларов. Деньги станут инвестицией в развитие стартапа Archer, который делает электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки.

Сделка будет заключена, если Archer получит сертификат от Федерального управления гражданской авиации США. Она станет самой крупной на рынке электрического воздушного транспорта.

Старт производства летающих такси назначен на 2023 год, а начать курсировать в американских аэропортах они могут в течение пяти лет.

В России аэротакси от компании «Ховер» могут появиться уже в 2025 году. Первое время они будут летать над промзонами, реками, каналами и путепроводами. Безопасные маршруты нужны будут до тех пор, пока люди не привыкнут к новому виду транспорта.

Еще раньше запуск летающих такси может состояться в Европе. В Британии выход на рынок запланирован на 2024 год, в Японии дроны должны появиться к 2023 году, а в Испании — к 2022.

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