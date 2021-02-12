В аэропортах Москвы появится биометрический контроль

Аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» в Москве планируют внедрить биометрическую идентификацию личности на стойках регистрации. Технология появится сразу после подписания приказа Минтрансом, пишут «Ведомости».

Биометрия позволит ускорить процесс прохождения всех этапов проверки перед посадкой на самолет. Пассажирам можно будет достать посадочный талон и паспорт всего один раз, а все остальное за него сделает система.

В ближайшем будущем в аэропортах поставят видеокамеры с системой распознавания лиц. Они будут на турникетах в зоне таможенного контроля, в галерее вылета и у всех выходов на посадку. Внести в базу свои биометрические данные, чтобы пользоваться технологией, можно в отделении Банка России.

В «Шереметьево» технология уже появилась, но только для сотрудников аэропорта. Это необходимо для обеспечения транспортной и авиационной безопасности. Однако для внедрения пассажирской биометрии, считают работники «Шереметьево», требуется изменение некоторых нормативно-правовых актов.

По словам главы агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, технология пока недоработана. «Там, где нужно идентифицировать личность надежно и достоверно, такой подход пока неприменим. Но с развитием технических средств можно будет обеспечить надежность и такого распознавания», — заявил исполнительный директор.

Биометрия внедряется в жизнь москвичей уже несколько лет. С прошлого года в кафе Prime можно оплачивать покупку лицом. Кроме того, правительство планирует использовать такое распознавание личности в метро, а Министерство внутренних дел — создать централизованный банк биометрических данных россиян.

Ранее Савеловский суд разъяснил, почему работа камер наблюдения в Москве не нарушает конституционных прав. Дело в том, что полученные с помощью системы распознавания данные не могут считаться биометрией, так как не дают дополнительной информации о личности. Ее можно получить только через базу полиции, следовательно письменное разрешение не нужно. Органы, в свою очередь, используют доступ к системе «в целях реализации служебных обязанностей».