Клэр Дэйнс заменит Киру Найтли в экранизации «Змея в Эссексе»

Обладательница четырех премий «Золотой глобус» и звезда фильмов «Тэмпл Грандин», «Звездная пыль» и «Ромео + Джульетта» Клэр Дэйнс заменит Киру Найтли в сериале по мотивам романа Сары Перри «Змей в Эссексе». Об этом сообщил Variety.

Дэйнс сыграет британку по имени Кора, которая, овдовев, переезжает из викторианского Лондона в графство Эссекс. В маленькой деревушке Олдвинтер ее привлекает поверье о мифическом существе, которое якобы вернулось в окрестности.

Экранизацию поставит британский режиссер Клио Барнард, известная по фильмам «Арбор», «Великан-эгоист» и «Темная река». Сценарий шоу напишет автор сериалов «Миссис Уилсон» и «В тихом омуте» Анна Саймон.

Когда начнутся съемки сериала и когда состоится его премьера, пока неизвестно. «Змея в Эссексе» будут показывать на стриминговой платформе Apple TV+.

Изначально главную роль в проекте должна была исполнить Кира Найтли, однако она отказалась от участия в экранизации в октябре 2020 года, за шесть недель до начала съемок, из‑за продолжающейся пандемии коронавируса.

Роман «Змей в Эссексе» вышел в 2016 году и вскоре стал успешен как в Великобритании, так и в России — на русский язык он был переведен уже в 2017 году. В 2018 году Сара Перри приезжала в Ясную Поляну, а в прошлом году «Афиша Daily» рассказывала о ее третьем романе — «Мельмоте».