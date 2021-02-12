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Британский ученый подсчитал, что все частицы вируса COVID-19 могли бы поместиться в банку газировки

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:49

Британский математик Кит Йейтс из Университета Бата определил совокупный объем всех частиц вируса COVID-19 в мире. Он оказался меньше одной банки Coca-Cola, сообщил Sky News.

По подсчетам ученого, в мире существует около двух квинтиллионов (или двух миллиардов миллиардов) частиц коронавируса. Они настолько крошечные, что все вместе поместились бы в тару из‑под газировки объемом 0,33 мл.

«Удивительно думать, что все неприятности, разрушения, трудности и потерянные жизни, случившиеся за последний год, могут содержаться всего лишь в нескольких глотках», — признался Йейтс.

Специалист рассказал, что диаметр частицы SARS-CoV-2 составляет примерно 100 нанометров. До начала исследования Йейтс не представлял, каким может оказаться совокупный объем молекул вируса.

«Моя жена предположила, что он (объем — Прим. ред.) будет примерно с олимпийский бассейн. „Или такой, или как чайная ложка“, — сказала она. Обычно в таких вопросах бывает или одно, или другое», — поделился математик.

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