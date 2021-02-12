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В Китае запретили вещание телеканала BBC World News

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:20

Власти Китая запретили вещание британского телеканала BBC World News на территории страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление радио и телевидения КНР.

По словам ведомства, СМИ «нарушает требования о том, что новости должны быть правдивыми и беспристрастными, наносит ущерб национальным интересам Китая, подрывает национальное единство КНР».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение о запрете телеканала «неприемлемым ограничением свободы слова».

«В Китае действуют одни из самых жестких ограничений СМИ и интернет-свобод в мире, и данный шаг только повредит репутации Китая в глазах окружающего мира», — отметил глава британского МИД.

Ранее департамент информации МИД КНР уже обвинял компанию Би-би-си в распространении недостоверной информации, связанной с эпидемией COVID-19. Материалы британских журналистов он назвал «классическими фейками на основе идеологических предрассудков».

В 2019 году претензии к BBC World News были и у российских властей. Тогда Роскомнадзор проводил проверку материалов ООО «Бритиш телевижн» (компания, отвечающая в России за вещание Би-би-си) на соответствие антиэкстремистскому законодательству.

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