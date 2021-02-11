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Facebook Watch покажет документальный сериал о подготовке гимнастки Симоны Байлз к Олимпиаде в Токио

Юлия Онодэра
Вчера в 23:54

В преддверии Олимпийских игр в Токио на Facebook Watch появится документальный сериал о прославленной американской гимнастке Симоне Байлз. Об этом сообщил Deadline.

Проект «Симона против самой себя» («Simone vs. Herself») расскажет о подготовке четырехкратной олимпийской чемпионки к своим вторым Играм, которые были перенесены на 2021 год из‑за пандемии коронавируса.

Режиссером сериала станет Готэм Чопра, ранее выпустивший документальные проекты «Расшифровывая Дипака», «Том против времени», «Муза Коби Брайанта» и другие. Он покажет, как Байлз справляется с грузом ожиданий и находит мотивацию, чтобы снова побеждать.

«Моя гимнастическая карьера была наполнена множеством взлетов и падений <…> Моя мама всегда вдохновляла меня быть „лучшей Симоной, какой я могу быть“, и теперь я по-настоящему ценю значение этих слов. Это одна из главных причин, почему я хотела вернуться в Токио», — сказала Байлз.

Гимнастка выступила одним из продюсеров сериала вместе с Джейни Миллер и Амитом Санкараном. Шоу можно будет посмотреть на Facebook Watch летом 2021 года. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Ранее в СМИ распространилась информация, что из‑за продолжающейся пандемии коронавируса правительство Японии может отказаться от проведения Олимпиады. Однако МОК опроверг этот слух. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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