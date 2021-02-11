Корейские инженеры создали солнечные панели, которые можно свернуть в рулон

В Корее инженеры создали солнечные панели, которые можно свернуть в рулон или придать им форму, требуемую конструкцией. Об пишет журнал Advanced Science.

Специалисты из Пусанского национального университета использовали проводящие пленки из однослойных углеродных нанотрубок. Такие пленки внедрили на подложку и легировали оксидом молибдена, чтобы улучшить проводимость.

Инженеры смогли сделать солнечный элемент толщиной всего 7 микрометров, и он мог складываться до радиуса всего 0,5 милиметров. Проводник смог выдержать без поломок более 10 тыс. циклов складывания. Панели демонстрировали эффективность преобразования энергии 15,2% и прозрачность 80%.

В прошлом году во Флориде открылся первый в мире «Макдоналдс» с нулевым потреблением электричества. Ресторан работает за счет возобновляемых источников энергии. На его крыше установлены солнечные панели, которые, по расчетам, будут ежегодно генерировать 704,7 тыс. киловатт-час. Также по всему зданию размещены фотоэлектрические стеклянные панели.