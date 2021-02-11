Прослушка и скрытые камеры. На аукционе продают экспонаты музея КГБ в Нью-Йорке

На торги в США выставили экспонаты нью-йорксого музея КГБ. Со список лотов можно ознакомиться за сайте аукционного дома Julien’s Auctions. Музей КГБ был открыт в январе 2019 года по инициативе коллекционера из Литвы Юлиуса Урбайтиса, ставшего куратором учреждения. В нем были представлены экспонаты времен холодной войны, в числе которых и устройства спецслужб СССР. В октябре музей пришлось закрыть, так как он понес убытки из‑за пандемии коронавируса.

На торгах выставлены фотоальбом, по которому сотрудников КГБ обучали описывать людей по чертам лица, накладные копыта для тайного пересечения границы, пуговица со скрытой камерой и устройства прослушки. Среди наиболее необычных экспонатов — копия черепа Льва Троцкого со стартовой ценой в 200 долларов. У черепа есть отверстие в затылочной части. Троцкий получил его, когда его ударили в затылок альпинистским ледорубом в августе 1940 года в Мексике — он скончался на следующий день после нападения. К черепу прилагается ледокол.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предложил в Донецкой области Украины переименовать поселок городского типа Новгородское в Нью-Йорк. Населенный пункт носил такое название до 1951 года и упоминался под этим именем в книге Виктора Некрасова «В родном городе». Однако за время холодной войны отношения страны с США испортились — и поселок переименовали.