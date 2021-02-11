Непал запретил двум индийцам заниматься альпинизмом. Они соврали о покорении Эвереста

Спортсмены получили сертификат о покорении вершины горы в 2016 году. Однако после того, как Ядава включили в число номинантов престижной премии Tenzing Norgay Adventure Award, проведенное расследование показало, что факты, подтверждающие их восхождение на Эверест, фальшивые.

Министерство культуры , туризма и гражданской авиации Непала отстранило на шесть лет от занятий альпинизмом в стране двух граждан Индии — Нарендера Сингха Ядава и Симу Рани, сообщает Indian Express. Все потому, что они имитировали восхождение на Эверест.

Оказалось, что альпинисты предоставили поддельные фотографии и свидетельство гида, с которым шли в связке. На кадрах, которые якобы сделаны на вершине, дыхательные маски альпинистов не соединены с кислородными баллонами, снег и горы не отражаются в стеклах солнцезащитных очков, а флаги в руках альпиниста направлены влево, хотя флаг Непала в углу снимка развевается по ветру вправо.

Руководитель группы, в составе которой индийцы совершали восхождение, подтвердил, что спортсмены не поднимались на вершину. Им пришлось развернуться обратно в лагерь на переходе между вершинами Эвереста и Лхоцзе.

Власти аннулировали сертификаты альпинистам и запретили им, а также руководителю группы, совершать восхождения в течение шести лет. Проводник группы и компания, организовавшая экспедицию, получили штрафы.