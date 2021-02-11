Байден распорядился об отмене строительства стены на границе с Мексикой

Джо Байден отменил строительство стены на границе между США и Мексикой. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден также отменил режим чрезвычайного положения в регионе, где строился объект. Его ввел в феврале 2019 года Дональд Трамп, чтобы направить на проект больше бюджетных средств, и это было одобрено Конгрессом. Законодатели согласились выделить только 1,4 млрд долларов из тех 5,7 млрд, которые запрашивал президент.

«Я определил, что объявление чрезвычайного положения на нашей южной границе было необоснованным. Я также заявил, что политика моей администрации не предполагает направления средств американских налогоплательщиков на строительство пограничной стены, и я запускаю тщательный анализ всех ресурсов, выделенных на этот проект», — говорится в письме Байдена.

Трамп хотел построить стену длиной более 800 километров, чтобы оградить США от потока нелегальных мигрантов из Мексики. За время его администрации успели соорудить 727 километров ограды.

Ранее инсталляция «Стена-балансир» («Teeter-Totter Wall) получила награду «Дизайн года» в конкурсе от лондонского Музея дизайна. Розовые качели от архитектурной студии Rael San Fratello были установлены в 2019 году на границе городов Эль-Пасо в США и Сьюдад-Хуарес в Мексике, и пробыли там 40 минут, пока власти не убрали их.