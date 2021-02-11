Политехнический музей запустил студию мультипликации для детей мигрантов

Политехнический музей запустил студию мультипликации «Облака разных размеров и цветов» для детей столичных мигрантов. Проект стал частью инклюзивной программы «Разные люди — новый музей». В студии смогут бесплатно заниматься дети в возрасте от 7 лет. Тех, кому меньше 13 лет, научать рисовать мультфильмы, а подросткам будут преподавать видеомонтаж на компьютере. Также проект предполагает театральную студию и группы общения для родителей.

«Политех создает толерантную, открытую среду вокруг себя. Мы хотим предоставить детям мигрантов и беженцев безопасную среду, в которой они могут поместить свой опыт в новый контекст», — рассказывают в Политехе. Классы анимации пока будут проходить в «Открытой коллекции» Политехнического музея в Текстильщиках. Затем их перенесут в главное здание — его открытие после реставрации намечено на 2021 год.

Проект «Облака разных размеров и цветов» придумала Вера Шенгелия. По ее мнению, студия поможет детям мигрантов и беженцев поможет интегрироваться в российское общество и позволит уменьшить социальное напряжение. «В ходе проекта родители-мигранты получат психологическую поддержку, у них появится возможность и место для рефлексии над опытом родительства в чужой культуре», — добавила Шенгелия. В декабре в Политехе сменился директор, а также открылся виртуальный музей в Minecraft. В Ильинском сквере к 148-му дню рождения Политеха стартовала выставка «Свет» — она продлится до 15 апреля. А 14 февраля в Политехе начнется новый семестр «Университета детей».