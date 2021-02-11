Стриминговый сервис HBO Max начнет работать за пределами США в июне. Об этом сообщает The Verge.

Сначала платформа начнет запустится в 39 странах Центральной и Латинской Америки. Жители Европы и, предположительно, в России смогут оформить подписку до конца года.

Онлайн-кинотеатр HBO Max запустила 27 мая прошло года и пока что доступен только в США. На старте он предлагал 10 тысяч часов контента. Зрителям доступны материалы каналов и проектов, среди которых HBO, Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, TruTV, Turner Classic Movies, Cartoon Network и Adult Swim.

Вчера стало известно, что стриминговый сервис выпустит анимационный сериал — приквел к популярной франшизе «Скуби-Ду». Шоу будет посвящено одной из участниц корпорации «Тайна» — Велме Динкли.