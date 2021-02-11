Посмотрите на первый кадр из сериала «Анна Болейн». Роль королевы исполняет Джоди Тернер-Смит

Создатели мини-сериала «Анна Болейн» опубликовали первый кадр с актрисой Джоди Тернер-Смит в образе одной из известнейших королевских особ из рода Тюдоров.

В трехсерийном психологическом триллере покажут события последних месяцев жизни Болейн перед казнью. В это время женщина изо всех сил будет бороться за будущее своей дочери и гендерное равенство с могущественным патриархатом тюдоровской Англии, который постоянно строит козни против нее.