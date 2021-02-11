перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суфьян Стивенс выпустил клип на песню «Tell Me You Love Me». Его снял Лука Гуаданьино 21:08
Съемки сериала «Дом Дракона» о династии Таргариенов начнутся в апреле 21:00
Байден распорядился об отмене строительства стены на границе с Мексикой 20:46
HBO Max начнет работать за пределами США в июне 20:15
Политехнический музей/YouTube Политехнический музей запустил студию мультипликации для детей мигрантов
Политехнический музей запустил студию мультипликации для детей мигрантов 20:01
Посмотрите на первый кадр из сериала «Анна Болейн». Роль королевы исполняет Джоди Тернер-Смит 19:58
Педро Паскаль сыграет в «The Last of Us», умер Ларри Флинт и другие новости дня 19:30 Дайджест
Иван Вырыпаев ответил на манифест Константина Богомолова об «этическом рейхе» 18:58
Райли Уокер анонсировал альбом «Course in Fable» и представил с него песню 18:14
Warner Bros. Pictures/YouTube Arcade Fire официально выпустят саундтрек, который они записали для фильма «Она»
Arcade Fire официально выпустят саундтрек, который они записали для фильма «Она» 17:34
Томский дворник процитировал The Beatles и заговорил на французском в ответ на вопрос про любовь 17:24
В России пройдет онлайн-фестиваль феминистского письма. Будут лекции, воркшопы и коллективные чтения 16:53
The Prodigy снимут документалку о себе. Фильм посвятят памяти Кита Флинта 16:45
Zoloto танцует на страницах сборника стихов Мандельштама в клипе на трек «Я ненавижу свет» 16:31
Хон Сан Су и Селин Сьямма попали в основную программу Берлинале-2021 16:03
kremlin.ru Лукашенко пообещал новые выборы президента после того, как «будут готовы все необходимые документы»
Лукашенко пообещал новые выборы президента после того, как «будут готовы все необходимые документы» 15:56
Американские ученые научили свиней играть в видеоигры 15:08
Metallica, Slipknot и Korn в трейлере документалки «Long Live Rock… Celebrate the Chaos» 15:07
Анна Меликян сняла ролик для IKEA. В нем малышу дарят экотовары на день рождения 14:57
Церемония вручения «Оскара» пройдет одновременно в нескольких местах 14:43
Отключить рекламу

Посмотрите на первый кадр из сериала «Анна Болейн». Роль королевы исполняет Джоди Тернер-Смит

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:58

Создатели мини-сериала «Анна Болейн» опубликовали первый кадр с актрисой Джоди Тернер-Смит в образе одной из известнейших королевских особ из рода Тюдоров.

В трехсерийном психологическом триллере покажут события последних месяцев жизни Болейн перед казнью. В это время женщина изо всех сил будет бороться за будущее своей дочери и гендерное равенство с могущественным патриархатом тюдоровской Англии, который постоянно строит козни против нее.

Кроме Джоди Тернер-Смит в проекте снялись Паапа Эссьеду (играет брата королевы Джордж Болейн), Марк Стэнли (в роли Генриха VIII) и Лола Петтикрю (в роли третьей жены короля Джейн Сеймур)

Шоу снято по заказу британской телекомпании Channel 5. За его производство отвечали студии Fable Pictures и Sony Pictures Television. Режиссером сериала выступил Линси Миллер («Падение в мертвые воды»), сценаристом — дебютантка Ив Хеддервик Тернер.

Съемки сериала завершились в декабре 2020 года в Йоркшире. Его премьера запланирована на конец этого года.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
ромком
Love
Российская комедия о превратностях любви

Другие материалы по темам

Люди
Анна Болейн
Марк Стэнли
Джейн Сеймур
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить