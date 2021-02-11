Посмотрите на первый кадр из сериала «Анна Болейн». Роль королевы исполняет Джоди Тернер-Смит

Создатели мини-сериала «Анна Болейн» опубликовали первый кадр с актрисой Джоди Тернер-Смит в образе одной из известнейших королевских особ из рода Тюдоров.
В трехсерийном психологическом триллере покажут события последних месяцев жизни Болейн перед казнью. В это время женщина изо всех сил будет бороться за будущее своей дочери и гендерное равенство с могущественным патриархатом тюдоровской Англии, который постоянно строит козни против нее.
Кроме Джоди Тернер-Смит в проекте снялись Паапа Эссьеду (играет брата королевы Джордж Болейн), Марк Стэнли (в роли Генриха VIII) и Лола Петтикрю (в роли третьей жены короля Джейн Сеймур)
Шоу снято по заказу британской телекомпании Channel 5. За его производство отвечали студии Fable Pictures и Sony Pictures Television. Режиссером сериала выступил Линси Миллер («Падение в мертвые воды»), сценаристом — дебютантка Ив Хеддервик Тернер.
Съемки сериала завершились в декабре 2020 года в Йоркшире. Его премьера запланирована на конец этого года.