Райли Уокер анонсировал альбом «Course in Fable» и представил с него песню

Артист также представил одну песню с пластинки «Rang Dizzy». В релиз войдет еще шесть треков. Продюсером выступил Джон Макинтайр , сам альбом выйдет на лейбле Husky Pants Records, который Уокер основал в 2019 году.

Американский музыкант Райли Уокер объявил о выходе альбома «Course in Fable». Об этом он сообщил в твиттере.

Райли Уокер — музыкант из Чикаго, играющий в жанрах инди-рок, джаз-рок и фолк. На его счету уже четыре сольных альбома, последний из которых, «Deafman Glance», увидел свет в 2018 году.

Два года назад он выпустил альбом каверов на официально неизданную коллекцию песен группы Dave Matthews Band «The Lillywhite Sessions». В дискографии Уокера есть несколько коллаборационных проектов, записанных совместно с Чарлзом Рамбеком и Биллом МакКеем.