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Arcade Fire официально выпустят саундтрек, который они записали для фильма «Она»

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:34

Канадская группа Arcade Fire гововит к официальному выпуску музыку, записанную для фильма «Она» Спайка Джонза. Об этом артисты сообщили в инстаграме.

Альбом не был выпущен в тот же год, когда вышла картина. В январе 2014 года он появился на стримингах, но позже его удалили. Коллекция композиций была номинирована в категории «Лучший саундтрек» на 86-й церемонии премии «Оскар».

Arcade Fire выпустят альбом на виниле и кассетах, предзаказ будет открыт 12 февраля, и альбом выйдет 19 марта.

В ноябре прошлого года Arcade Fire представили песню «Generation A» во время специального выпуска шоу Стивена Кольбера, прошедшего в ночь президентских выборов в США. Это первая оригинальная песня коллектива с 2017 года, когда артисты выпустили альбом «Everything Now».

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