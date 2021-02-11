Arcade Fire официально выпустят саундтрек, который они записали для фильма «Она»

Канадская группа Arcade Fire гововит к официальному выпуску музыку, записанную для фильма «Она» Спайка Джонза. Об этом артисты сообщили в инстаграме.

Альбом не был выпущен в тот же год, когда вышла картина. В январе 2014 года он появился на стримингах, но позже его удалили. Коллекция композиций была номинирована в категории «Лучший саундтрек» на 86-й церемонии премии «Оскар».