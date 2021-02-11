Zoloto танцует на страницах сборника стихов Мандельштама в клипе на трек «Я ненавижу свет»

В черно-белом минималистичном видео певец танцует с девушкой на страницах сборников со стихами. Временами он прерывается на гитару, а иногда в кадре появляются барабаны и труба.

Режиссером видео стала Александра Чухненко. Девушка уже работала вместе с Zoloto — она была постановщиком и автором сценария клипов к песням «Улицы ждали» и «PMML».

Песня Владимира Золотухина (настоящее имя Zoloto) стала частью трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» на стихи Мандельштама, записанного к 130-летию поэта. В его создании приняли участие Oxxxymiron, Shortparis, IOWA, «Свидание», Леонид Агутин, OQJAV и другие. Клипы к песням будут выходить на ютьюб-канале Red Pepper Film до конца июня.

Предыдущая пластинка Zoloto под названием «8 месяцев в Вегасе» вышла в 2019 году. На нее попали семь треков, в том числе «Улицы ждали», «Тянет» и «Последний снег» — фит с Маслом Черного Тмина.

«Сто процентов в моих песнях найдется место и дубинкам ОМОНа. В последние два года я интересуюсь политикой очень плотно. Я понимаю, что от этого напрямую зависит мое будущее, а также моих детей, близких. И я, конечно же, проецирую события на улице на себя», — заявил Владимир Золотухин.