перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Arcade Fire официально выпустят саундтрек, который они записали для фильма «Она» 17:34
Томский дворник процитировал The Beatles и заговорил на французском в ответ на вопрос про любовь 17:24
В России пройдет онлайн-фестиваль феминистского письма. Будут лекции, воркшопы и коллективные чтения 16:53
The Prodigy снимут документалку о себе. Фильм посвятят памяти Кита Флинта 16:45
Zoloto танцует на страницах сборника стихов Мандельштама в клипе на трек «Я ненавижу свет» 16:31
Хон Сан Су и Селин Сьямма попали в основную программу Берлинале-2021 16:03
kremlin.ru Лукашенко пообещал новые выборы президента после того, как «будут готовы все необходимые документы»
Лукашенко пообещал новые выборы президента после того, как «будут готовы все необходимые документы» 15:56
Американские ученые научили свиней играть в видеоигры 15:08
Metallica, Slipknot и Korn в трейлере документалки «Long Live Rock… Celebrate the Chaos» 15:07
Анна Меликян сняла ролик для IKEA. В нем малышу дарят экотовары на день рождения 14:57
Церемония вручения «Оскара» пройдет одновременно в нескольких местах 14:43
Читинскому блогеру дали условный срок за выражение «возьмемся за вилы» во время стрима на ютьюбе 13:48
teamnavalny/Instagram МВД: после акций в поддержку Навального возбуждено 90 уголовных дел
МВД: после акций в поддержку Навального возбуждено 90 уголовных дел 13:35
Рэперу Славе КПСС сократили срок административного ареста до 1 суток Обновлено в 13:17
В московском «Пионере» пройдет фестиваль якутского кино 13:06
В Петербурге из Зоологического института украли редкие черепа животных стоимостью 3,5 млн рублей 12:48
Украинский продюсер Bejenec создал свой лейбл. Первый релиз — EP, где есть фит с «Увулой» 12:43
В Хабаровске участкового полиции уволили из‑за видео в тиктоке 11:47
Artjazz/Pexels В России за сутки выявили чуть больше 15 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки выявили чуть больше 15 тыс. случаев коронавируса 11:16
Lucasfilm разорвал контракт со звездой «Мандалорца» Джиной Карано. Она сравнила США с Третьим рейхом 11:10
Отключить рекламу

Zoloto танцует на страницах сборника стихов Мандельштама в клипе на трек «Я ненавижу свет»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:31

Музыкант из Алма-Аты Zoloto выпустил клип на трек «Я ненавижу свет». В основу текста легло одноименное стихотворение Осипа Мандельштама.

В черно-белом минималистичном видео певец танцует с девушкой на страницах сборников со стихами. Временами он прерывается на гитару, а иногда в кадре появляются барабаны и труба.

Режиссером видео стала Александра Чухненко. Девушка уже работала вместе с Zoloto — она была постановщиком и автором сценария клипов к песням «Улицы ждали» и «PMML».

Песня Владимира Золотухина (настоящее имя Zoloto) стала частью трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» на стихи Мандельштама, записанного к 130-летию поэта. В его создании приняли участие Oxxxymiron, Shortparis, IOWA, «Свидание», Леонид Агутин, OQJAV и другие. Клипы к песням будут выходить на ютьюб-канале Red Pepper Film до конца июня.

Предыдущая пластинка Zoloto под названием «8 месяцев в Вегасе» вышла в 2019 году. На нее попали семь треков, в том числе «Улицы ждали», «Тянет» и «Последний снег» — фит с Маслом Черного Тмина.

«Сто процентов в моих песнях найдется место и дубинкам ОМОНа. В последние два года я интересуюсь политикой очень плотно. Я понимаю, что от этого напрямую зависит мое будущее, а также моих детей, близких. И я, конечно же, проецирую события на улице на себя», — заявил Владимир Золотухин.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
ромком
Love
Российская комедия о превратностях любви

Другие материалы по темам

Люди
Осип Мандельштам
Владимир Золотухин
Леонид Агутин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить