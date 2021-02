Metallica, Slipknot и Korn в трейлере документалки «Long Live Rock… Celebrate the Chaos»

Компания Abramorama опубликовала трейлер документального фильма «Long Live Rock… Celebrate the Chaos», посвященного рок-музыке. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Спикерами в картине выступило множество исполнителей, среди которых Metallica, Guns N’ Roses, Slipknot, Korn, Avenged Sevenfold, Роб Зомби, Five Finger Death Punch, Rage Against the Machine, Greta Van Fleet и Halestorm.

Режиссером фильма стал Джонатан МакХью, который работал музыкальным консультантом в десятках кино- и телепроектов. Премьера документалки намечена на 11 марта.

Ранее в сети появился трейлер документального фильма Эдгара Райта о группе Sparks. Фильм будет состоять из архивных кадров о коллективе и интервью с артистами, среди которых Джек Антонофф, Фли из Red Hot Chili Peppers, Алекс Капранос из Franz Ferdinand, комики Странный Эл Янкович, Паттон Освальт, Джонатан Росс и сами участники Sparks Рон и Расселл Мэйлы.