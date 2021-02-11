Американские ученые научили свиней играть в видеоигры

Исследователи из Университета Пердью в США обучили свиней пользоваться джойстиком, подключенным к компьютеру. Теперь животные могут играть в видеоигры, сообщает журнал Frontiers in Psychology.

В эксперименте участвовали четыре свиньи: йоркширские Гамлет и Омлет, а также мини-пиги Эбони и Айвори. Ученые давали им еду после выполнения определенных команд. Сначала животные выполняли простые действия, такие как «сидеть». Затем они постепенно научились манипулировать джойстиком с помощью морды и следить за курсором на экране.

На данный момент свиньи уже освоили видеоигру, в которой нужно «столкнуться» со стеной на экране. Когда курсор в ней доходит до нужного объекта, игра издает характерный звук, а победитель получает угощение.

Ученые проанализировали 50 попыток каждой свиньи по разным сценариям игры — в зависимости от количества стен. Лучше всех с заданием справились Гамлет и Омлет, однако после 12 недель обучения они стали слишком крупными и были исключены из эксперимента. Из‑за большого веса они больше не могли долго стоять у компьютера.

Исследователи пришли к выводу, что свиньи умнее многих животных и готовы выполнять команды даже без угощения — только ради коммуникации с людьми. Кроме того, авторы эксперимента отметили поведенческую и когнитивную гибкость свиней, которая позволила им выйти за рамки привычных действий.

«То, что свиньи могут делать это, должно заставить нас задуматься о том, чему еще они способны научиться и как такое обучение может повлиять на них», — сказала профессор и соавтор проекта Кэндис Крони.

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