перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Американские ученые научили свиней играть в видеоигры 15:08
Metallica, Slipknot и Korn в трейлере документалки «Long Live Rock… Celebrate the Chaos» 15:07
Анна Меликян сняла ролик для IKEA. В нем малышу дарят экотовары на день рождения 14:57
Церемония вручения «Оскара» пройдет одновременно в нескольких местах 14:43
Читинскому блогеру дали условный срок за выражение «возьмемся за вилы» во время стрима на ютьюбе 13:48
teamnavalny/Instagram МВД: после акций в поддержку Навального возбуждено 90 уголовных дел
МВД: после акций в поддержку Навального возбуждено 90 уголовных дел 13:35
Рэперу Славе КПСС сократили срок административного ареста до 1 суток Обновлено в 13:17
В московском «Пионере» пройдет фестиваль якутского кино 13:06
В Петербурге из Зоологического института украли редкие черепа животных стоимостью 3,5 млн рублей 12:48
Украинский продюсер Bejenec создал свой лейбл. Первый релиз — EP, где есть фит с «Увулой» 12:43
В Хабаровске участкового полиции уволили из‑за видео в тиктоке 11:47
Artjazz/Pexels В России за сутки выявили чуть больше 15 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки выявили чуть больше 15 тыс. случаев коронавируса 11:16
Lucasfilm разорвал контракт со звездой «Мандалорца» Джиной Карано. Она сравнила США с Третьим рейхом 11:10
Фестиваль Signal объявил даты проведения в этом году 9:58
Главную роль в сериале «The Last of Us» сыграет звезда «Игры престолов» Белла Рэмси 9:25
Умер американский медиамагнат Ларри Флинт. Он издавал мужской журнал Hustler 9:12
EsmeBianco/Instagram Еще одна актриса обвинила Мэрилина Мэнсона в абьюзе. Ей стала Эсме Бьянко из «Игры престолов»
Еще одна актриса обвинила Мэрилина Мэнсона в абьюзе. Ей стала Эсме Бьянко из «Игры престолов» 4:40
Николь Кассель поставит новую версию «Волшебника страны Оз» 3:22
Элизабет Мосс сыграет Элинор Копполу в фильме о создании «Крестного отца» 2:23
Актрисы из сериала «Баффи» обвинили режиссера Джосса Уидона в жестокости на съемках 1:39
Отключить рекламу

Американские ученые научили свиней играть в видеоигры

Виктория Шанина
Сегодня в 15:08

Исследователи из Университета Пердью в США обучили свиней пользоваться джойстиком, подключенным к компьютеру. Теперь животные могут играть в видеоигры, сообщает журнал Frontiers in Psychology.

В эксперименте участвовали четыре свиньи: йоркширские Гамлет и Омлет, а также мини-пиги Эбони и Айвори. Ученые давали им еду после выполнения определенных команд. Сначала животные выполняли простые действия, такие как «сидеть». Затем они постепенно научились манипулировать джойстиком с помощью морды и следить за курсором на экране.

На данный момент свиньи уже освоили видеоигру, в которой нужно «столкнуться» со стеной на экране. Когда курсор в ней доходит до нужного объекта, игра издает характерный звук, а победитель получает угощение.

Ученые проанализировали 50 попыток каждой свиньи по разным сценариям игры — в зависимости от количества стен. Лучше всех с заданием справились Гамлет и Омлет, однако после 12 недель обучения они стали слишком крупными и были исключены из эксперимента. Из‑за большого веса они больше не могли долго стоять у компьютера.

Исследователи пришли к выводу, что свиньи умнее многих животных и готовы выполнять команды даже без угощения — только ради коммуникации с людьми. Кроме того, авторы эксперимента отметили поведенческую и когнитивную гибкость свиней, которая позволила им выйти за рамки привычных действий.

«То, что свиньи могут делать это, должно заставить нас задуматься о том, чему еще они способны научиться и как такое обучение может повлиять на них», — сказала профессор и соавтор проекта Кэндис Крони.

Два года назад ученые из Южной Африки научили белуху играть в регби. Исследователи бороздили берега Антарктиды и увидели кита по пути. Они кидали ему в воду мяч, и он несколько раз принес его к судну.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
ромком
Love
Российская комедия о превратностях любви
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить