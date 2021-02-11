Церемония вручения «Оскара» пройдет одновременно в нескольких местах

Церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году пройдет одновременно в нескольких местах. Так организаторы хотят обеспечить большую безопасность здоровья участников во время продолжающейся пандемии COVID-19.

Как пишет Reuters, церемонию будут транслировать в прямом эфире с нескольких площадок, включая театр «Долби» в Голливуде. Остальные места проведения не уточняются. Имя ведущего также пока неизвестно. Подробностями организаторы обещают поделиться в ближайшее время.

В этом году церемонию вручения «Оскара» перенесли с 28 февраля на 25 апреля все из‑за той же пандемии.

Недавно Американская киноакадемия объявила шорт-лист номинантов. В него попали две картины российских режиссеров — историческая драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского и документальная лента о свинье «Гунда» производства Норвегии и США, снятая Виктором Косаковским. Финальный список номинантов будет объявлен 15 марта.