Анна Меликян сняла ролик для IKEA. В нем малышу дарят экотовары на день рождения

В видео молодая пара в компании друзей и родных отмечает первый день рождения своего ребенка. Когда дело доходит до подарков, родители с удивлением обнаруживают, что вместо привычных игрушек и одежды малышу дарят энергосберегающую лампу, смеситель, который экономит воду, и другие «зеленые» товары для дома.

Ролик предлагает задуматься об окружающей среде через призму заботы об экоосознанном образе жизни последующих поколений. Ведь лучшее, что мы можем сделать уже сейчас, — начать совершать простые действия, которые помогут жить экологично, считают в компании.

Ранее IKEA выкупила 4450 гектаров леса в штате Джорджия, чтобы сохранить местную экосистему и спасти эту территорию от застройки. К тому же компания объявила о планах продавать запчасти для своей мебели, чтобы сделать ее более экологичной и избавиться от ассоциации с одноразовыми товарами.