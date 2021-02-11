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В московском «Пионере» пройдет фестиваль якутского кино

Виктория Шанина
Сегодня в 13:06

С 11 по 16 февраля в столичном кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль якутского кино. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба представительства Якутии в Москве.

Фильмы-участники расскажут о современных проблемах якутян, ценностях семьи и корысти, которая убивает людей. Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, некоторые из них («Черный снег» и «Нет бога кроме меня») можно будет обсудить с режиссерами сразу после показа.

«Самобытные, эмоциональные и зачастую мистические рассказы о национальном быте вкупе с завидным энтузиазмом режиссеров обеспечили якутскому кино интерес зрителей во всем мире — от Пусана до Берлина», — поделились организаторы мероприятия.

Программа фестиваля:

«Черный снег»
Картина от режиссера Степана Бурнашева посвящена якутскому дальнобойщику, который оказывается в смертельной опасности из‑за своей алчности. В 2020 году «Черный снег» стал главным призером фестиваля «Окно в Европу» в Выборге.

«Царь-птица»
Фильм Эдуарда Новикова расскажет о 1930-х годах и якутской семье, которую преследуют призраки прошлого в образе птицы. В 2018 году лента заняла первое место на Московском международном кинофестивале.

«Мой убийца»
В основе детектива Костаса Марсана лежит история следователя, который пытается найти убийцу молодой девушки. Критики признали картину современной классикой якутского кинематографа.

«Нет бога кроме меня»
Фильм Дмитрия Давыдова посвящен сорокалетнему мужчине, который помогает матери с прогрессирующей болезнью Альцгеймера не забыть своего сына и начать новую жизнь. Картина режиссера «Пугала» победила на «Кинотавре» в прошлом году.

В сентябре прошлого года в «Пионере» прошел фестиваль израильских фильмов. В программу попал документальный проект «Голда» о первой и единственной женщине на посту премьер-министра Израиля Голде Меир, картина «Вместе поодиночке» о женщине, воспитывающей чужих брошенных детей, и другие.

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