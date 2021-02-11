В московском «Пионере» пройдет фестиваль якутского кино

С 11 по 16 февраля в столичном кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль якутского кино. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба представительства Якутии в Москве.

Фильмы-участники расскажут о современных проблемах якутян, ценностях семьи и корысти, которая убивает людей. Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, некоторые из них («Черный снег» и «Нет бога кроме меня») можно будет обсудить с режиссерами сразу после показа.

«Самобытные, эмоциональные и зачастую мистические рассказы о национальном быте вкупе с завидным энтузиазмом режиссеров обеспечили якутскому кино интерес зрителей во всем мире — от Пусана до Берлина», — поделились организаторы мероприятия.

Программа фестиваля:

«Черный снег»

Картина от режиссера Степана Бурнашева посвящена якутскому дальнобойщику, который оказывается в смертельной опасности из‑за своей алчности. В 2020 году «Черный снег» стал главным призером фестиваля «Окно в Европу» в Выборге.