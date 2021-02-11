Украинский продюсер и резидент московкой команды System 108 Даниил Сеничкин (он же Bejenec) создал собственный лейбл & the Refugees. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артиста. Под refugees, то есть «беженцами», Сеничкин понимает себя и своих друзей — музыкантов русского и украинского андерграунда, близких ему по стилю.

Резиденты & the Refugees сфокусируются на более спокойной музыке, которая, по их задумке, отлично подойдет для прослушивания в условиях вынужденного пребывания дома. Сеничкин обещает на будущих релизах легкую, но объемную музыку с запоминающимся мелодизмом и прозрачными намеками на рейверский бэкграунд.

Первым релизом лейбла стал мини-альбом «Ivan Vasyliev», а первым треком на нем — «Вновь и вновь». Это история любви, записанная Bejenec вместе с петербуржскими инди-героями из «Увулы». Стихи для композиции написал и спел фронтмен «Увулы» Алексей Августовский.

Второй трек пластинки — «Lipky». Он получил название в честь района в центре Киева, а его саунд наполнен звуками городской среды: объявлением в аэропорту, колоколами Софийского собора, звуковым сигналом светофора. Эта композиция — признание Сеничкина в любви родному городу.

Послушать «Ivan Vasyliev» можно на всех музыкальных платформах.