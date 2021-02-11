Николь Кэссел поставит новую версию «Волшебника страны Оз»

Режиссер Николь Кэссел, известная по работе над сериалами «Хранители», «Винил» и «Оставленные», поставит новую экранизацию детской книги Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Об этом сообщил Deadline.

Продюсерами картины станут Марти Боуэн, Вик Годфри, Марк Платт и Исаак Клаузнер. Фильм разработают на студии Warner Bros. по сценарию Даррена Лемке («Гемини», «Шазам!»), Нила Уайденера и Гэвина Джеймса.

«Хотя мюзикл 1939 году является частью моей ДНК, я взволнована и польщена ответственностью за переосмысление такой легендарной истории. Возможность рассмотреть оригинальные темы — поиска мужества, любви, мудрости и дома — кажется более своевременное и актуальной, чем когда‑либо», — сказала Кэссел.

Культовую экранизацию сказки снял в 1939 году Виктор Флеминг. Фильм получил два «Оскара» — за лучшую музыку и лучшую оригинальную песню («Over the Rainbow» в исполнении звезды лент Джуди Гарленд).