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NYT: Facebook создаст аналог аудиочатов из Clubhouse

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:15

Facebook разработает аналог аудиочатов из набирающей популярность соцсети Clubhouse. Об этом сообщил The New York Times.

Глава компании Марк Цукерберг лично опробовал сервис менее недели назад и вскоре приказал сотрудникам создать подобный продукт. Пока работа над конкурентом Clubhouse находится на самых ранних стадиях.

Официально Facebook не подтвердил планы по созданию аудиочатов, однако, как отметило издание, компания известна тем, что «клонирует» своих потенциальных конкурентов. Так, в 2016 году в Instagram появились сторис, позаимствованные у Snapchat.

В прошлом году на ту же платформу добавили видеопродукт, схожий с тем, что есть у TikTok. Кроме того, Facebook добавила функцию групповых звонков в своей соцсети — это случилось на фоне конкуренции с сервисом групповых видеочатов Zoom.

О том, как устроено приложение Clubhouse и почему оно стало соцсетью, в которую все хотят (но пока не все могут) попасть, «Афиша Daily» рассказывала ранее.

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