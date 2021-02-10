Спортсменам на Олимпиаде в Токио выдадут 150 тысяч презервативов

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио опубликовал правила поведения для спортсменов. Согласно документу, атлетам запретят обниматься и пожимать друг другу руки, чтобы избежать распространения COVID-19. Об этом сообщил AFP.

При этом участникам соревнований все равно выдадут 150 тыс. презервативов. Традиция обеспечивать олимпийцев средствами контрацепции существует с 1980-х годов и, по всей видимости, не будет нарушена, несмотря на пандемию.

Организаторы Игр все же настаивают, чтобы спортсмены «максимально ограничили контакты с другими людьми» и «избегали ненужных форм физического контакта». За нарушение строгих правил их могут лишить возможности соревноваться.

Атлетов будут тестировать на COVID-19 каждые четыре дня, им позволять передвигаться на общественном транспорте только по специальному разрешению и запретят появляться в общественных местах — частных спортзалах, магазинах, туристических зонах, ресторанах и барах.

Участникам Игр рекомендуется носить защитные маски почти всегда, исключение можно сделать только для соревнований, тренировок, приемов пищи, сна и прогулок на свежем воздухе. Также оргкомитет приветствует вакцинацию для спортсменов, но она не будет обязательной.

Ранее организаторы Олимпиады опубликовали инструкции для техперсонала и представителей спортивных федераций. Согласно им, атлеты не смогут посещать турниры своих коллег по сборной, а зрителям запретят кричать и петь на стадионах.