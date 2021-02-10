В Дании построят первый в мире энергетический остров. На нем установят ветровые турбины

У берегов Дании построят первый в мире энергетический остров. На нем установят 200 ветровых турбин, которые будут обеспечивать электричеством датчан и жителей нескольких других государств, сообщил Би-би-си.

Искусственный остров появится в 80 км от материка. Его строительство обойдется в 34 млрд долларов. Пока запланированная площадь острова составляет 120 тыс. квадратных метров (примерно 18 футбольных полей).

В будущем остров может вырасти до 460 тыс. квадратных метров. Предполагается, что он будет производить электроэнергию для Дании, Германии и Нидерландов, а также для их морских судов, авиации и промышленности.

Датчане рассчитывают, что создание энергетического острова в Северном море позволит сократить выбросы парниковых газов и диоксида углерода. Предприятия на острове планируется запустить к 2033 году.