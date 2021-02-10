HBO Max выпустит анимационный сериал о подруге Скуби-Ду «Велма»

Стриминговый сервис HBO Max выпустит анимационный сериал-приквел к популярной франшизе «Скуби-Ду». Шоу будет посвящено одной из участниц корпорации «Тайна» — Велме Динкли. Об этом сообщил Collider.

Сериал «Велма» расскажет о прошлом самой умной подруги Скуби-Ду, известной своей любовью к оранжевому цвету и интересом к науке. Героиню в проекте озвучит Минди Калинг — звезда телешоу «Офис» и популярная американская комедиантка.

Мультсериал, как отмечает издание, будет ориентирован на взрослую аудиторию. В первом сезоне запланированы десять серий, они «расскажут историю происхождения Велмы Динкли, невоспетых и недооцененных мозгов банды», обещает HBO Max.

Когда именно шоу появится на стриминговой платформе, пока неизвестно. Продюсерами проекта выступят Калинг, Чарли Гранди, Говард Кляйн и Сэм Реджистер («Харли Квинн», «Темный рыцарь: Возрождение легенды»).

Прошлым летом режиссер Тони Червоне подтвердил, что Велма — лесбиянка. Поклонники франшизы давно догадывались об этом, однако однозначных свидетельств ориентации героини ранее не появлялось.