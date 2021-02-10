В США полиция забрала в участок тигра-нарушителя. Он отдыхал на проезжей части

В американском штате Мэриленд водитель заявил в полицию на белого тигра, который отдыхал на ограждении шоссе. Правоохранительные органы тут же выехали на место. Об этом сообщил Департамент полиции округа Монтгомери в твиттере.
На трассе полиция обнаружила полноразмерную статую животного, которая выглядела очень реалистично. Недолго думая, шериф забрал ее в отделение. Белого тигра приютили в участке, теперь статуя запугивает местных преступников.
«Как и почему тигр оказался на межгосударственной автомагистрали, остается загадкой. Мы рады сообщить, что тигр был усыновлен офицерами 1-го округа Монтгомери и нашел новое место в отделении, где теперь он будет прерывать только пешеходное движение!» — написали приставы.
Ранее амурский тигр из Приморья помог охотнадзору напасть на след браконьеров. Инспекторы отслеживали передвижения животного и наткнулись на следы нарушителей. Ими оказались местные жители с огнестрельным оружием без документов.