Англичанка вылечила золотую рыбку, которая сломала челюсть, пытаясь съесть соседа по аквариуму

Золотая рыбка по имени Стивен попыталась съесть сома Кори и сломала челюсть, но хозяйка не растерялась и вылечила ее с помощью скрепок. По информации Daily Mail, обе рыбки живы и здоровы.

Шона Хингстон из Нортумберленда вернулась домой и обнаружила, что изо рта Стивена торчит хвост Кори. Женщина работает ветеринаром, поэтому умело надрезала горло рыбки, чтобы спасти другую.

Золотую рыбку довезли до клиники, где ей зашили горло и скрепили подручными средствами раненную челюсть. Когда травма зажила, Стивен вернулся в родной аквариум.

«Я поместила Стивена в карантинный резервуар и кормила его со шприца, пока не сняла фиксатор и не убедилась, что он может есть сам. Теперь он снова в своем аквариуме и чувствует себя отлично», — рассказала Хингстон.

В 2019 году блогер The Fish Whisperer подружился с черепахами и даже дал им имена. Но с рыбками его общение не завязалось — он скармливает их питомцам с панцырями.