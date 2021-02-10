Центр Помпиду создал аудиосопровождение к картинам Василия Кандинского

Центр Помпиду вместе с проектом Google Arts & Culture записал аудиосопровождение к картинам Василия Кандинского. Послушать, как звучат цвета на полотнах абстракциониста, можно в рамках онлайн-выставки Sounds like Kandinsky.

Специально для виртуальной экспозиции были оцифрованы около 3700 изображений. Среди них оказались не только работы художника, но также фотографии и документы. Интерактивный раздел Play a Kandinsky позволяет узнать, какие звуковые ассоциации вызывали у Кандинского цвета.

Синий в восприятии художника звучал как органная музыка, красный — как беспокойная скрипичная партия, желтый — как оптимистичная мелодия трубы. Синтез звуков и образов Кандинского дает более полное понимание его творчества.

Дело в том, что художник обладал редким свойством — синестезией. Его нервная система была устроена таким образом, что он воспринимал цветовые сочетания не только через зрение, но и через другие органы чувств — и мог «слышать» оттенки.