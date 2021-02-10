Объявлены номинанты на премию «Сезар»

В Париже объявили номинантов главной французской кинонаграды — премии «Сезар». Об этом сообщает Variety.

Наибольшее число номинаций — тринадцать — получил фильм «Что мы говорим, что мы делаем» Эмманюэля Муре, в том числе в категории лучшей картины года. Исполнители главных ролей в этом фильме Нильс Шнайдер и Камелия Жордана поборются за звание лучшего актера и лучшей актрисы года.

Лучшей лентой также могут быть признаны «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля, «Девочки» Себастьяна Лифшица и «Антуанетта в Севеннах» Каролин Виньяль.

Приз за лучшую женскую роль, помимо прочих, могут получить Мартина Шевалье и Барбара Зукова, сыгравшие две главные роли в картине «Ты и я», Лора Калами за фильм «Антуанетта в Севеннах», а также Виржини Эфира за работу в «Счастливо оставаться».

Лучшим актером могут стать исполнитель роли Шарля де Голля Ламбер Вильсон в фильме «Генерал де Голль», Джонатан Коэн за игру в фильме «Хочу ребенка», Сами Буажила за картину «Сын» и Альбер Дюпонтель, сыгравший в «Счастливо оставаться».

Премия «Сезар» вручается с 1976 года, ее лауреаты выбираются по результатам тайного голосования членов Французской академии кинематографических искусств. 45-я церемония вручения премии запланирована на 12 марта.