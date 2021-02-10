SpaceX открывает публичный доступ к спутниковому интернету Starlink

Компания Илона Маска SpaceX открыла предзаказ на подключение к глобальному спутниковому интернету Starlink. Разработчики вовсю расширяют масштабы публичного бета-тестирования проекта.

Предзаказ уже доступен в США, Канаде и Великобритании за 99 долларов. Эти деньги будут возвращены после подключения к Starlink, однако «внесенный депозит не гарантирует оказание услуги». Интернет от Starlink планируют запустить к середине 2021 года.

«По мере того как мы запускаем больше спутников, устанавливаем больше наземных станций и улучшаем наше сетевое программное обеспечение, скорость передачи данных, время задержки и время безотказной работы значительно улучшаются», — написано на сайте компании.

Starlink — это проект Илона Маска, который нацелен на раздачу интернета при помощи спутников по всему миру, включая труднодоступные регионы. Первые тестовые спутники были запущены в 2018 году. Тогда SpaceX заявила о намерении запустить еще 4500 штук. Полноценный запуск проекта за 10 млрд долларов намечен на 2024 год.

В прошлом году Роскосмос запросил у правительства 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы, как у Илона Маска. Из них частные инвестиции составят 350 млрд, остальное — средства из федерального бюджета.