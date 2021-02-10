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Россияне считают Толстого и Достоевского великими поэтами

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:53

Россияне считают писателей-прозаиков Льва Толстого и Федора Достоевского одними из величайших поэтов в мировой литературе. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Толстого в числе главных поэтов назвали более 11% участников исследования, в рейтинге он занял пятое место вслед за Александром Пушкиным (78%), Михаилом Лермонтовым (43%), Сергеем Есениным (37%) и Владимиром Маяковским (14%).

За Достоевского проголосовали 6% респондентов — это меньше, чем за Александра Блока, Николая Некрасова и Анну Ахматову, и столько же, сколько за Марину Цветаеву. Иосифа Бродского и Владимира Высоцкого вспомнили в два раза меньше опрошенных.

Среди зарубежных авторов россияне выделяют Уилльяма Шекспира и Джорджа Байрона. Их готовы включить в личный топ самых выдающихся поэтов 5 и 2% участников опроса соответственно.

Россияне также считают великими поэтами Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Ивана Бунина и Антона Чехова, которые, как Толстой и Достоевский, прославились своими прозаическими произведениями.

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