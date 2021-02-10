Вокруг Шарм-эль-Шейха построили бетонную стену с колючей проволокой

Египетские власти объявили о завершении строительства бетонной стены с барьерами из колючей проволоки вокруг Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщает CNN.

Курорт отделили от Синайской пустыни, где сосредоточены силы боевиков-исламистов. Длина стены составила 36 километров. Теперь въехать на территорию города можно через один из четырех контрольно-пропускных пунктов. Там будут сканировать паспорта и проводить обыски.

Власти Южного Синая надеются восстановить поток туристов, снизившийся после «арабской весны» 2011 года, крушения российского пассажирского самолета в 2015 году и пандемии коронавируса. В 2005 году в результате взрывов в Шарм-эль-Шейхе погибли десятки человек, когда в Египте боевики совершили одно из самых смертоносных нападений.

По словам губернатора Южного Синая Халеда Фуда, расстояние между туристическим регионом и исламистами большое, но теперь у города есть дополнительная защита.