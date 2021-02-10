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Paramount анонсировала сиквел «Соника в кино». Картина будет называться «Sonic the Hedgehog 2»

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:27

Компания Paramount Pictures объявила о выходе продолжения фильма «Соник в кино». Ролик с анонсом можно посмотреть на ютьюбе.

Студия обнародовала название сиквела — «Sonic the Hedgehog 2». Как оно будет адаптировано в России, пока неизвестно. Премьера фильма на больших экранах намечена на 8 апреля 2022 года.

«Невероятно. Заставляет задуматься. Крайне очевидно», — говорится в описании тизера.

Картина «Соник в кино» вышла в прошлом году. Изначально премьера должна была состояться в 2019 году, но ее отложили, чтобы переделать дизайн Соника из‑за критики и насмешек, которые обрушились на создателей после выхода трейлера.

На прошлой неделе стало известно, что Netflix займется производством мультсериала о еже Сонике из серии видеоигр, созданных компанией Sega. Шоу, получившее название «Sonic Prime», будет ориентировано на зрителей от шести до одиннадцати лет. Платформа уже заказала сценарии для 24 эпизодов.

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