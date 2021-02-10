В России почти самая низкая цифровая культура. Хуже только у ЮАР

За время пандемии уровень цифровой культуры в России почти не изменился, в то время как во всем остальном мире он повысился. В рейтинге стран по культуре общения в интернете Россия заняла 31-ю строчку из 32 — перед Южно-Африканской Республикой. Исследование провела компания Microsoft.

Доля людей, которые сталкиваются с низкой цифровой культурой и интернет-рисками, сократилась в мире с 70 до 67%. На вершину списка попали Нидерланды, Великобритания, США, Сингапур и Тайвань. В России показатель низкой цифровой культуры вырос с 79 до 80% по сравнению с 2019 годом.

58% россиян заявили, что уровень онлайн-культуры не изменился, а 13% уверены, что он стал лучше. При этом 29% респондентов отметили его ухудшение.

В основном негативную динамику опрошенные связывают с фейками, а также с негативными постами и высказываниями пользователей в сети. Среди всех онлайн-угроз наиболее распространены мошенничество и обман — с ними сталкивался 71% опрошенных.

С 1 февраля соцсети в России обязаны «не допускать» появления в них нецензурной брани. Штрафов за неисполнение закона не предусмотрено, и, кажется, эффект он возымел обратный — мата на интернет-платформах стало только больше.