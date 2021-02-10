В «Иллюзионе» ко Дню всех влюбленных покажут лучшие экранизации «Ромео и Джульетты»

Зрители смогут увидеть первую звуковую экранизацию «Ромео и Джульетты» 1936 года, снятую Джоном Кьюкором — одной из легенд Золотого Голливуда, фильм-балет Льва Арнштама 1954 года на музыку Сергея Прокофьева с Галиной Улановой в главной роли, первый цветной фильм о веронских влюбленных от Ренато Кастеллани и постмодернистскую картину «Ромео + Джульетта» База Лурмана с музыкой Radiohead и Леонардо Ди Каприо с Клэр Дэйнс в главных ролях.

В честь Дня святого Валентина кинотеатр «Иллюзион» покажет сразу четыре экранизации шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». Показы пройдут с 12 по 21 февраля, рассказали « Афише Daily » организаторы мероприятия.

Фильмы представят приглашенные эксперты — они расскажут истории создания фильмов, костюмов и другие нюансы адаптации пьесы. Имена спикеров объявят будут объявлены позже в соцсетях кинотеатра.

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Все фильмы, кроме «Ромео и Джульетты» Ренато Кастеллани, будут показаны с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России.

Расписание показов опубликовано на сайте «Иллюзиона». Билеты можно купить здесь.