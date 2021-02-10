Винчестерский колледж в Великобритании впервые начнет принимать девочек. Он существует 640 лет

Винчестерский колледж в Великобритании впервые за свою историю начнет принимать как мальчиков, так и девочек. Об этом сообщает Tatler.

Престижная средняя школа-пансион была основана в 1382 году. Теперь она начнет принимать и тех детей, которые не будут проживать в школе. Нововведения приняты в рамках модернизации учебного заведения и начнут действовать с сентября 2022 года.

Директор колледжа Тимоти Хендс отметил, что обсуждение о начале приема девочек в школу длился последние 120 лет. В последние годы эта тема активно обсуждалась руководством, и теперь, когда порядок решили изменить, в Великобритании останутся только три школы, где могут учиться только мальчики: Итон, Хэрроу и Рэдли.

Ранее заместителем генерального секретаря синода епископов впервые стала женщина. Папа римский Франциск назначил на эту должность 52-летнюю монахиню из Франции Натали Бекварт.