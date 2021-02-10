Агентство CAA разорвало контракт с Шайя ЛаБафом, потому что актер находится в рехабе

Голливудское агентство продвижения талантов CAA рассталось с Шайя ЛаБафом. Актер уже около пяти недель проходит лечение от наркозависимости, и пока неизвестно, когда его выпишут. Об этом пишет Variety.

Агентство не увольняло ЛаБафа — он сам захотел временно прервать работу в кино и сосредоточиться на своем выздоровлении. Актер не участвует в деятельности CAA уже около месяца. Обе стороны отказались комментировать ситуацию.

Психологическое лечение ЛаБафа началось в декабре. Незадолго до этого певица FKA Twigs подала в суд на актера, обвинив его в сексуальном насилии, побоях и причинении эмоционального стресса. В ответ на иск Шайя ЛаБаф признался в своем алкоголизме и агрессии, заявив, что он годами оскорблял окружающих.

«У меня есть опыт причинения боли самым близким мне людям. Мне стыдно за эту историю, и мне жаль тех, кого я обидел. Больше я ничего не могу сказать», — сказал актер.

Стилистка Кэролин Фо также заявляла, что актер однажды в нетрезвом состоянии ударил ее, а также много раз оскорблял. ЛаБаф утверждает, что многие из обвинений девушек «не соответствуют действительности», однако раскаялся за причиненный им вред.

У ЛаБафа уже были юридические проблемы из-за алкоголя. В 2015 году камеры случайно засняли, как он чуть не поднял руку на девушку, будучи пьяным.

В одном из последних исков говорится, что актер опасен для женщин, так как причиняет им боль, как физическую, так и моральную. Судьи планируют привлечь его к ответственности в том числе за прошлые поступки, которые сохранились в архивах СМИ.

Ранее агентство WME разорвало контракт с Арми Хаммером после обвинений в его адрес в склонности к БДСМ-практикам и каннибализму. По этой же причине актер отказался от участия в нескольких проектах, включая роль в комедии «Брак по залету», где сыграет Дженнифер Лопес, и в мини-сериале «Предложение» о создании легендарной ленты «Крестный отец».