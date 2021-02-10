В Арбитражный суд Москвы подали заявление о банкротстве Марка Цукерберга

В картотеке Арбитражного суда Москвы появилось заявление о признании индивидуального предпринимателя Марка Эллиота Цукерберга банкротом. На карточку дела обратили внимание РБК и Mash.

Кто подал заявление и идет ли речь об основателе Facebook или его полном тезке, пока неизвестно. Пресс-секретарь суда заявила РБК, что дело пока не рассмотрено, а только зарегистрировано.

«Дальнейшее назначение судебного заседания можно будет отследить в картотеке арбитражных дел, пока другой информации нет», — добавила она.

Это уже второй раз за последний месяц, когда Арбитражный суд Москвы попадает в новости в связи с курьезным случаем. В конце января в определении судьи Екатерины Игнатовой нашли ругательную фразу сексуального характера. Она была написана белым шрифтом и стала заметной лишь при копировании электронного документа.